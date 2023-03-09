В Апатитах тушили пожар в жилом доме

Пожар начался в одной из комнат. Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздничный вечер 8 марта в Апатитах отметился пожаром: в 20.52 поступила информация, что горит одна из квартир в доме №52 на улице Жемчужной.

- В комнате сгорели вещи домашнего обихода, мебель и постельные принадлежности на площади 8 квадратных метров. Разобран пол. Комната закопчена по всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В 22.39 пожар ликвидировали.

Напомним: у горевшего в Апатитах строения обвалилась крыша.

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