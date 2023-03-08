Крупная и ее много. Как идет мойвенная путина в Баренцевом море

Квота на мойву освоена рыбаками более чем наполовину. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Баренцевом море идет мойвенная путина, прогноз на нее оптимистичный.

- К 7 марта российские рыбопромышленники добыли почти 16 тысяч тонн мойвы — на 14,6% выше показателя на аналогичную дату 2022 года. Добычу рыбы ведут пять судов, миграция рыбы идет к берегам Мурмана и Северной Норвегии., - сообщили в Росрыболовстве.

Там отметили, что в этом году мойва крупная. Квоту рыбаки освоили более чем наполовину.

Напомним: летом 2023 года в Мурманской области снова ожидается нашествие горбуши, причем даже более масштабное, чем в 2021-м. Ученые ПИНРО призвали не считать это чем-то ужасным.

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