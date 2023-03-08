8 Марта отметилось в Мурманской области 30-градусными морозами

В Мурманской области сохраняются морозы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Март в Мурманской области начался с морозов. В ночь на 8 марта сразу на нескольких метеостанциях зафиксировали -30: Каневке, Янискоски, Лотте, Пулозеро и в аэропорту в Мурмашах.

- Мурманск ушел до -22,6. Это первый мартовский двадцатник и седьмой за зиму. В Скандинавии было до -35, - сообщил паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: морозы в Мурманской области сохранятся и после 8 Марта.

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