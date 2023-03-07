В Мурманске водитель ВАЗа покатал на крыше пассажира и оказался в поле зрения полиции

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают личность водителя. Фото: скрин видео t.me/murmansk_chp

В Мурманске водитель ВАЗа решил развлечься и покатать на крыше своего авто пассажира. Видео инцидента опубликовали в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

Теперь нарушителя ищут сотрудники полиции.

- Сотрудники госавтоинспекции устанавливают личность водителя для рассмотрения вопроса о привлечении его к административной ответственности, - сообщили в УГИБДД региона.

Напомним: катавшего девушку на матрасе водителя из Мурманска нашли и наказали.

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