В Мурманске водитель ВАЗа покатал на крыше пассажира и оказался в поле зрения полиции

Сотрудники госавтоинспекции устанавливают личность водителя. Фото: скрин видео t.me/murmansk_chp
В Мурманске водитель ВАЗа решил развлечься и покатать на крыше своего авто пассажира. Видео инцидента опубликовали в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).
Теперь нарушителя ищут сотрудники полиции.
- Сотрудники госавтоинспекции устанавливают личность водителя для рассмотрения вопроса о привлечении его к административной ответственности, - сообщили в УГИБДД региона.
Напомним: катавшего девушку на матрасе водителя из Мурманска нашли и наказали.
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