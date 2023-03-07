Катавшего девушку на матрасе водителя из Мурманска нашли и наказали

Северянина оштрафовали на тысячу рублей. Фото: скриншот видео / t.me/murmansk_chp

В начале февраля Госавтоинспекция Мурманска начала проверку после того, как в сети появился ролик с нарушившим ПДД водителем. Мужчина прокатил девушку на матрасе, который был привязан к авто.

Сама «пассажирка» была в халате, бокалом вина и суши. Все происходившее было съемками рекламного ролика. За опасное вождение, во время которого девушка несколько раз чуть не улетела с матраса, водителя накажут.

- Сотрудниками полиции был установлен водитель Chevrolet. Им оказался мужчина 1997 года рождения, которого привлекли к административной ответственности за нарушение части 2 статьи 12.23 (перевозка людей вне кабины автомобиля) КоАП РФ, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Северянина оштрафовали на тысячу рублей.

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