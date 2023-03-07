Следком Мурманской области прокомментировал гибель молодого мужчины, который ушел с турбазы и пропал

Дмитрий ушел с турбазы и пропал. Фото: vk.com/murmanspas51

В ночь на 5 марта пропал 21-летний Дмитрий Павлюков: около 3.00 он ушел с турбазы «Травяная губа» рядом с Зеленоборским, и след его потерялся.

- 6 марта его тело было найдено на территории поселка, следов насильственной смерти нет. Проводится процессуальная проверка, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

По одной из версий, молодой человек мог замерзнуть насмерть.

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