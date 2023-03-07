Ушедшего с турбазы в Мурманской области молодого человека нашли мертвым

Дмитрий ушел с турбазы и пропал. Фото: vk.com/murmanspas51

Около трех часов ночи 5 марта с турбазы «Травяная губа» рядом с Зеленоборским ушел 21-летний Дмитрий Павлюков. После этого он перестал выходить на связь.

К поиску молодого человека подключились волонтеры. Спустя почти сутки после исчезновения Дмитрия представители отряда «МурманСпас» сообщили, что его нашли. К сожалению, мужчина погиб.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в СКР по Мурманской области.

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