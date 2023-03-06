В Мурманской области ищут ушедшего с турбазы 21-летнего молодого человека

В Мурманской области объявлен новый поиск пропавшего человека. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области объявлен новый поиск пропавшего человека. Около трех часов ночи 5 марта с турбазы «Травяная губа» рядом с Зеленоборским ушел 21-летний Дмитрий Павлюков. На данный момент он больше суток не выходит на связь с родными.

Приметы пропавшего: рост 180-185 сантиметров, нормального телосложения, короткие светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, черную толстовку и черные кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Дмитрия, просят позвонить в полицию 8(81533) 5-21-10, 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

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