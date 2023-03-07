В Мурманской области расширили категорию получателей бесплатных социальных услуг

На очередном заседании Мурманской областной Думы приняли поправки в региональный закон о социальном обслуживании граждан. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На очередном заседании Мурманской областной Думы приняли поправки в региональный закон о социальном обслуживании граждан. Парламентарии расширили список категорий северян, которые могут получать бесплатную помощь в стационарной, полустационарной формах и на дому.

- Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя и другие категории земляков, которые внесли свой вклад в Победу, - сообщили в пресс-службе Мурманской областной Думы.

Напомним: с июля 2022 года в Мурманской области действует программа «Свой дом в Арктике», по которой выдано уже 218 сертификатов. В число льготных получателей, куда уже, например, входят многодетные семьи и участники СВО, войдут также молодые ученые.

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