Губернатор Андрей Чибис поздравил женщин-военнослужащих и жен участников СВО

Андрей Чибис вручил благодарственные письма старшему матросу Светлане Жбановой, служащей Любови Ковалевой и служащей Ирине Кашиной. Фото: правительство МО

Торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню, прошел в Североморске. На мероприятии присутствовал губернатор региона Андрей Чибис, который поздравил женщин-военнослужащих, жен участников СВО и просто местных жительниц.

- Словами не передать, что вы значите для каждой семьи и для нашей любимой Родины. Сочетать в себе красоту, теплоту, нежность и достигать при этом успехов по службе – это только женщине под силу. Вы являетесь стержнем, который держит наше общество, позволяет нам, мужчинам, добиваться всех поставленных целей, – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис вручил благодарственные письма старшему матросу Светлане Жбановой, служащей Любови Ковалевой и служащей Ирине Кашиной.

Также с наступающим праздником прекрасных дам поздравил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, пожелав мира и добра, а детям - счастливого будущего.

Вечер украсили выступления творческих коллективов флотской столицы, а также артистов ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота.

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