В Мурманской облдраме покажут премьеру спектакля «День отдыха»

Премьерные показы пройдут 25 и 26 марта в 19.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманском областном драматическом театре состоится премьера спектакля «День отдыха», поставленного по пьесе Валентина Катаева. Комедия расскажет о том, как представляли себе будущее советские люди.

- Все события спектакля происходят в Доме отдыха, куда прибывает добросовестный агент по снабжению, чтобы взять подпись на документе у начальника, проводящего здесь свой выходной. Однако, проникнуть мимо бдительных служащих не так-то просто. Запускается цепь случайных событий, ошибок и нелепых комических ситуаций, - рассказывают о сюжете постановки в театре.

Режиссером-постановщиом выступил Николай Гадомский. Премьерные показы пройдут 25 и 26 марта в 19.00.

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