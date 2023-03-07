В Мурманской облдраме покажут премьеру спектакля «День отдыха»

Премьерные показы пройдут 25 и 26 марта в 19.00.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманском областном драматическом театре состоится премьера спектакля «День отдыха», поставленного по пьесе Валентина Катаева. Комедия расскажет о том, как представляли себе будущее советские люди.
- Все события спектакля происходят в Доме отдыха, куда прибывает добросовестный агент по снабжению, чтобы взять подпись на документе у начальника, проводящего здесь свой выходной. Однако, проникнуть мимо бдительных служащих не так-то просто. Запускается цепь случайных событий, ошибок и нелепых комических ситуаций, - рассказывают о сюжете постановки в театре.
Режиссером-постановщиом выступил Николай Гадомский. Премьерные показы пройдут 25 и 26 марта в 19.00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru