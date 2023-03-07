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НовостиЗвезды7 марта 2023 7:16

В Кировске откроется выставка Федора Конюхова «Мой путь»

На ней будут представлены картины, на которые известного путешественника вдохновили разные страны
Ника СВЕТЛОВА
Посмотреть на творчество известного путешественника можно будет до 13 апреля, посещение выставки - бесплатно.

Посмотреть на творчество известного путешественника можно будет до 13 апреля, посещение выставки - бесплатно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

10 марта в музейно-выставочном центре КФ АО «Апатит» откроется выставка Федора Конюхова «Мой путь» (0+). Известный путешественник не только отправляется в экстремальные поездки, но и пишет в них картины. Всего он создал уже более трех тысяч полотен.

- С 2012 года Федор Филиппович – академик Российской академии художеств, член Союза писателей России, участник российских и международных выставок. Только в 2021 году его картины побывали в музеях изобразительного искусства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Самаре и Екатеринбурге, - сообщили организаторы выставки.

Посмотреть на творчество известного путешественника можно будет до 13 апреля, посещение выставки - бесплатно.

Напомним: в 2021 году Федор Конюхов писал картины на Северном полюсе, где находился в одиночестве.

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