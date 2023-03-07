В Кировске откроется выставка Федора Конюхова «Мой путь»

Посмотреть на творчество известного путешественника можно будет до 13 апреля, посещение выставки - бесплатно. Фото: Мария ЛЕНЦ

10 марта в музейно-выставочном центре КФ АО «Апатит» откроется выставка Федора Конюхова «Мой путь» (0+). Известный путешественник не только отправляется в экстремальные поездки, но и пишет в них картины. Всего он создал уже более трех тысяч полотен.

- С 2012 года Федор Филиппович – академик Российской академии художеств, член Союза писателей России, участник российских и международных выставок. Только в 2021 году его картины побывали в музеях изобразительного искусства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Геленджике, Новороссийске, Самаре и Екатеринбурге, - сообщили организаторы выставки.

Посмотреть на творчество известного путешественника можно будет до 13 апреля, посещение выставки - бесплатно.

Напомним: в 2021 году Федор Конюхов писал картины на Северном полюсе, где находился в одиночестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru