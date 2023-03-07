Прогуливающих заседания Мурманской областной Думы депутатов будут лишать мандата

Парламентарии рассмотрели изменения в закон о работе в облдуме. Фото: пресс-служба Мурманской областной Думы

6 марта на очередном заседании Мурманской областной Думы рассмотрели внесение изменений в закон «О статусе депутата Мурманской областной Думы».

- Вводится новое условие прекращения депутатских полномочий – за отсутствие на заседаниях Думы без уважительных причин в течение шести месяцев подряд, - сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Также депутатов, которые работают на неосвобожденной основе, освободили от подачи деклараций о доходах.

Напомним: главу Мончегорска Дмитрия Староверова отправили в отставку. Решение принял Совет депутатов города.

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