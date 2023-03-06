Девять участников СВО из Мурманской области получили сертификаты программы «Свой дом в Арктике»

Мобилизованные и военнослужащие входят в число приоритетных заявителей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Оперштаб Мурманской области сообщил, что девять участников спецоперации из Заполярья получили сертификаты по программе «Свой дом в Арктике».
- Один из первых участников СВО, подавший заявку на получение выплаты, живет в Алакуртти. Он стал своего рода первопроходцем и сейчас помогает своим сослуживцам подготовить необходимый комплект документов и подать заявки для участия в программе, - уточнили в оперштабе.
Мобилизованные и военнослужащие входят в число приоритетных заявителей. Напомним: это же правило планируют распространить на молодых ученых.
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