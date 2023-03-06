В конце марта Первый канал покажет снимавшийся в Мурманской области выпуск передачи «Повара на колесах»

В эфир заполярный выпуск выйдет 26 марта в 11.10. Фото: НОРДФИЛЬМ / vk.com/nordfilm51
На рубеже зимы и весны в Мурманской области прошли съемки передачи «Повара на колесах», которая выходит на Первом канале. Ее участники побывали в Мурманске, Кировске и в Териберке, а северяне смогли побывать в массовке.
В эфир заполярный выпуск выйдет 26 марта в 11.10.
Фото: НОРДФИЛЬМ / vk.com/nordfilm51
Напомним: «Сборная поселка А» из Мурманской области дебютировала на Первом канале, который показал запись первой игры Высшей лиги КВН.
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