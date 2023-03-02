Первый канал покажет игру Высшей лиги с участием «Сборной поселка А» из Мурманской области

«Сборная поселка А» из Мурманской области по играм фестиваля «КиВиН» прошла в Высшую лигу КВН. Фото: vk.com/kvnofficial

«Сборная поселка А» из Мурманской области по играм фестиваля «КиВиН» прошла в Высшую лигу КВН. Первая игра сезона - финала - была успешной: северяне вышли в четвертьфинал.

О чем шутила команда из Мурманской области, можно будет узнать 4 марта - в этот день в 21.35 Первый канал покажет запись игры.

Последней командой из Заполярья, дошедшей до финала Высшей лиги, стала "Сборная Снежногорска".

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