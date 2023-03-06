Жителей Мурманской области предупреждают о весенних морозах

Холода сохранятся и на праздничные дни. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Первый месяц календарной весны покажет северянам капризы погоды: МЧС региона предупреждает северян о морозах.

- По данным Мурманского УГМС, ночью 7 марта в Мурманской области прогнозируется холодная погода, - уточнили в ведомстве.

Как пояснили в гидрометцентре, при прояснениях столбик термометра опустится до -30, днем будет от -8 до -13 градусов.

Холода сохранятся и на праздничные дни.

- 9 марта погоду нашего региона будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится, - сообщили в гидрометцентре.

Напомним: в Мурманской области с начала зимы сошло 215 лавин.

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