Жителей Мурманской области предупреждают о весенних морозах

Холода сохранятся и на праздничные дни.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Первый месяц календарной весны покажет северянам капризы погоды: МЧС региона предупреждает северян о морозах.
- По данным Мурманского УГМС, ночью 7 марта в Мурманской области прогнозируется холодная погода, - уточнили в ведомстве.
Как пояснили в гидрометцентре, при прояснениях столбик термометра опустится до -30, днем будет от -8 до -13 градусов.
Холода сохранятся и на праздничные дни.
- 9 марта погоду нашего региона будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится, - сообщили в гидрометцентре.
Напомним: в Мурманской области с начала зимы сошло 215 лавин.
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