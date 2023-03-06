С начала зимы в Мурманской области сошло 215 лавин

В Мурманской области продолжается лавиноопасный сезон.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжается лавиноопасный сезон.
По данным МЧС региона, с начала зимы в Заполярье сошло 215 сходов лавин, из них принудительно – 52.
Напомним: март в Мурманской области - зимний месяц, когда снежный покров растет.
О самых страшных и разрушительных лавинах, случившихся на Кольском полуострове, можно прочитать здесь.
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