С начала зимы в Мурманской области сошло 215 лавин

В Мурманской области продолжается лавиноопасный сезон. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжается лавиноопасный сезон.

По данным МЧС региона, с начала зимы в Заполярье сошло 215 сходов лавин, из них принудительно – 52.

Напомним: март в Мурманской области - зимний месяц, когда снежный покров растет.

О самых страшных и разрушительных лавинах, случившихся на Кольском полуострове, можно прочитать здесь.

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