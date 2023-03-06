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НовостиОбщество6 марта 2023 13:25

Четыре участка для любительского рыболовства в Мурманской области выставлены на аукцион

Они расположены на реках Западная Лица, Долгая, Большая Тюва, Мучка
Ника СВЕТЛОВА
Учвстки расположены на реках Западная Лица, Долгая, Большая Тюва, Мучка.

Учвстки расположены на реках Западная Лица, Долгая, Большая Тюва, Мучка.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Четыре участка для любительского рыболовства в Мурманской области - на реках Западная Лица, Долгая, Большая Тюва, Мучка - выставлены на аукцион по определению на право заключения договора пользования.

Как сообщили в Североморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, заявки будут приниматься с 3 марта по 3 апреля. - Договор будет заключаться на срок в 15 лет.

- Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе в соответствии со следующими критериями оценки: количество выданных гражданам в установленном порядке именных разовых лицензий на осуществление любительского рыболовства на ранее предоставленном рыболовном участке; стоимость объектов инфраструктуры; средняя численность работающих у участника конкурса работников в году, предшествующем году проведения конкурса и другие, - отметили в управлении.

Напомним: из садка рыбоводческой организации сбежала в Имандру вся форель. Теперь в озере может находиться от 10 до 15 тонн рыбы.

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