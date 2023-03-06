Четыре участка для любительского рыболовства в Мурманской области выставлены на аукцион

Учвстки расположены на реках Западная Лица, Долгая, Большая Тюва, Мучка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Четыре участка для любительского рыболовства в Мурманской области - на реках Западная Лица, Долгая, Большая Тюва, Мучка - выставлены на аукцион по определению на право заключения договора пользования.

Как сообщили в Североморском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, заявки будут приниматься с 3 марта по 3 апреля. - Договор будет заключаться на срок в 15 лет.

- Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе в соответствии со следующими критериями оценки: количество выданных гражданам в установленном порядке именных разовых лицензий на осуществление любительского рыболовства на ранее предоставленном рыболовном участке; стоимость объектов инфраструктуры; средняя численность работающих у участника конкурса работников в году, предшествующем году проведения конкурса и другие, - отметили в управлении.

Напомним: из садка рыбоводческой организации сбежала в Имандру вся форель. Теперь в озере может находиться от 10 до 15 тонн рыбы.

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