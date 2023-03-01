Из садка рыбоводческой организации сбежала в Имандру вся форель

В Мурманской области из одного садка рыбоводческой организации сбежала вся форель. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области из одного садка рыбоводческой организации сбежала вся форель. Рыба уплыла в Имандру и теперь в озере может находиться от 10 до 15 тонн форели.

О случившемся тут же узнали местные рыбаки - десятки человек со спиннингами сразу же отправились на берег.

- Единственные, кто попытались испортить праздник рыболовам, это сотрудники рыбнадзора. Они полдня гоняли и оформляли неудачливых браконьеров. Однако, учитывая какое количество любителей рыбной ловли набежало в окрестные места изначально, уверены, обнаружили далеко не всех, - пишет Telegram-канал NASOS 51.

Из-за инцидента водоему может быть нанесен серьезный экологический ущерб. «КП-Мурманск» обратилась за комментарием в минприроды Мурманской области.

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