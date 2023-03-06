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НовостиПроисшествия6 марта 2023 9:35

Следователи проверяют информацию о подростках, которые вламываются в квартиры к пенсионерам в Мурманске

В соцсетях сообщили о нападении школьников на пожилых людей
Ника СВЕТЛОВА
Как пишут в сети северяне, подростки могут быть причастны и к другим правонарушениям, в том числе порче чужих машин.

Как пишут в сети северяне, подростки могут быть причастны и к другим правонарушениям, в том числе порче чужих машин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувших выходных в заполярных Telegram-каналах появилась информация, что в Мурманске подростки вламываются в квартиры к пожилым людям.

- Появилось видео конфликта с избиением пожилого мужчины у себя в квартире малолетними подростками. Видно, как подростки вышибают дверь, вламываются в квартиру пожилой пары, а затем избивают их, - пишет канал «Мурманск» (18+).

Отмечается, что подростки живут в Росляково и не раз нарушали общественный порядок. Сейчас информацию о них проверяют правоохранительные органы.

- Следственными органами СК России по Мурманской области организована процессуальная проверка. Согласно сообщению, несовершеннолетние незаконно проникают в квартиры жильцов города, угрожают и причиняют телесные повреждения, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Как пишут в сети северяне, подростки могут быть причастны и к другим правонарушениям, в том числе порче чужих машин.

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