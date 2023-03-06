Аэропорт «Мурманск» закрыли из-за происшествия с самолетом

Случившимся заинтересовались транспортные прокуроры и следователи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около восьми утра 6 марта в аэропорту «Мурманск» не смог вылететь самолет в Архангельск: при рулении он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в снежный покров. На борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа, пострадавших нет.

До 10 утра воздушную гавань закрыли, пока самолет эвакуировали с полосы.

- В данный момент самолет уже отбуксирован на центральный перрон. Аэропорт открыт для приема воздушных судов, - сообщила официальный представитель аэропорта «Мурманск» Ольга Хабарова.

Случившимся заинтересовались транспортные прокуроры и следователи.

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