Самолет Мурманск-Архангельск с пассажирами выкатился с полосы при рулении

Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при рулении. Фото: пресс-служба аэропорта "Мурманск"

Утром 6 марта в аэропорту «Мурманск» не смог улететь самолет до Архангельска авиакомпании «Северсталь». Уже рулении произошло ЧП.

- В 8.08 при выходе на взлетно-посадочную полосу самолет допустил выкатывание в снежный покров. В результате происшествия пострадавших нет. Внешний осмотр воздушного судна также не указывает на наличие повреждений, - сообщила официальный представитель аэропорта «Мурманск» Ольга Хабарова.

На борту находились 49 пассажиров и три члена экипажа, все они находятся в здании аэровокзала.

На борту находились 49 пассажиров, они не пострадали. Фото: Мурманская транспортная прокуратура

Сейчас борт эвакуируют за пределы взлетно-посадочной полосы. На минувших выходных в Мурманской области прошли сильные снегопады, при этом в воздушной гавани сообщили, что замеры коэффициента сцепления на полосе, в том числе повторные, зафиксированы в пределах установленной нормы.

Аэропорт «Мурманск» закрыт до 10 утра, в МЧС уточнили, что самолеты не принимаются и не отправляются на вылет. Рейс Д2-52 авиакомпании «Северсталь» Мурманск-Архангельск задерживается ориентировочно до 13.15 минут в связи с заменой воздушного судна, из-за этого позже будет выполнен и обратный рейс.

Сейчас борт эвакуируют за пределы полосы. Фото: Мурманская транспортная прокуратура

Происшествием заинтересовались правоохранительные органы. Проверки начали Мурманский следственный отдел на транспорте и Мурманская транспортная прокуратура.

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