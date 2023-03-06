В аэропорту «Мурманск» самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы

Рейс должен был выполняться по маршруту Мурманск-Архангельск. Фото: Олег ФИЛОНОК

Утром 6 марта в аэропорту «Мурманск» произошло ЧП: за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет, который должен был вылететь в Архангельск. На борту были пассажиры.

- Рейс Д2-52 авиакомпании «Северсталь» Мурманск-Архангельск задерживается ориентировочно до 13.15 минут в связи с заменой воздушного судна, - говорится на сайте воздушной гавани.

В пресс-службе аэропорта готовят официальный комментарий по происшествию.

Напомним: рядом с Ловозеро разбился вертолет, который вез пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru