Секунда - и удар о землю. Командир упавшего под Мурманском вертолета Ми-8 рассказал о том, как произошло ЧП

Воздушное судно летело из Краснощелья и Ловозеро, приземлившись в трех километрах от конечной точки. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников позвонил командиру вертолета Ми-8 Павлу Шитикову, который совершил жесткую посадку под Мурманском днем 28 февраля. Воздушное судно летело из Краснощелья и Ловозеро, приземлившись в трех километрах от конечной точки на замерзшее озеро. Вертолет разорвало на две части.

Глава региона поблагодарил командира за грамотную работу в непростых условиях. Запись разговора он опубликовал в своем Telegram-канале.

- Мы уже заходили на посадку в Ловозере, уже на прямой были, когда нас прикрыло снежным зарядом. Радиовысотомер показал 60 метров высоты, затем 50 метров, и после этого, буквально через секунду, случился удар о землю. Я в шоке сам. Повезло, что была маленькая скорость, - рассказал Павел Шитиков.

На борту вертолета находились 9 человек, среди которых 6 пассажиров (в том числе двухлетний ребенок) и 3 члена экипажа. Четыре человека пострадали, двоих госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

На снегоходах спасатели доставили пострадавших в Ловозеро.

Напомним: следком после случившегося возбудил уголовное дело, а транспортная прокуратура начала проверку.

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