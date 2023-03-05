Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

Рекомендуется воздержаться от выхода на природу. Фото: Василий Вахрин

В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды. Так, ночью 6 марта ожидаются сильные морозы с температурой воздуха до -27 градусов.

Рекомендуется воздержаться от выхода на природу, а также ограничить время пребывания на улице, тепло одеваться и не перегружать электрические сети.

Напомним: Мурманск установил исторический рекорд по выпавшим за сутки осадкам.

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