Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

Рекомендуется воздержаться от выхода на природу.
Фото: Василий Вахрин
В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды. Так, ночью 6 марта ожидаются сильные морозы с температурой воздуха до -27 градусов.
Рекомендуется воздержаться от выхода на природу, а также ограничить время пребывания на улице, тепло одеваться и не перегружать электрические сети.
Напомним: Мурманск установил исторический рекорд по выпавшим за сутки осадкам.
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