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НовостиОбщество5 марта 2023 15:44

Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

Температура воздуха опустится до -27 градусов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Рекомендуется воздержаться от выхода на природу.

Рекомендуется воздержаться от выхода на природу.

Фото: Василий Вахрин

В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды. Так, ночью 6 марта ожидаются сильные морозы с температурой воздуха до -27 градусов.

Рекомендуется воздержаться от выхода на природу, а также ограничить время пребывания на улице, тепло одеваться и не перегружать электрические сети.

Напомним: Мурманск установил исторический рекорд по выпавшим за сутки осадкам.

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