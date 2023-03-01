Более снежного дня не было никогда! Мурманск установил рекорд по осадкам за сутки

Также много снега выпало в Туманном, Ура-Губе и Полярном - они отметили по 9 миллиметров за сутки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С приходом весны Заполярье утопает в сугробах. 28 февраля Мурманск установил новый рекорд по количеству выпавшего за сутки снега, а самое интересное, что более снежного дня в феврале не было за все время существования города.

- До этого максимум за сутки в феврале выпадало 13 миллиметров осадков. 28 февраля мы отметили 18 миллиметров (10 ночью и 8 днем). Это 75% месячной нормы за сутки (норма февраля - 24 мм). Настоящий снегогеддон! - написали в группе «Погода в Мурманске» (12+).

Также много снега выпало в Туманном, Ура-Губе и Полярном - они отметили по 9 миллиметров за сутки.

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