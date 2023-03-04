Синоптики про март в Мурманской области: «Весну не ждите»

Синоптики призывают не ждать от марта весенней погоды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Календарная зима прощалась с Мурманской областью метелью и штормовым ветром, из-за которых дороги закрывали одну за другой. Даже специальная колонна из Териберки, которой вывозили застрявших из-за непогоды туристов, не смогла легко пробиться сквозь капризы природы.

Синоптики призывают не ждать от марта весенней погоды.

- Март в Мурманской области - это целиком зимний месяц со всеми атрибутами. 25- и 30-градусные морозы возможны вплоть до третьей декады месяца, пусть они и не наблюдались уже достаточно давно. Но двадцатники случаются достаточно регулярно. В марте, в среднем, 22 дня со снегом, два дня со смешанными осадками и один день с дождем, - пишет паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Как уходил февраль из Мурманской области, можно прочитать здесь.

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