В Мурманске прокуратура проводит проверку после информации о ползающих тараканах в школе №53

Ведомство проверит информацию о нарушении санитарных правил и норм в учебном заведении. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура обратила внимание на инцидент в столовой мурманской школы №53. Напомним: учащиеся сняли на видео ползающих тараканов.

Ведомство проверит информацию о нарушении санитарных правил и норм в учебном заведении.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, несовершеннолетних и санитарно-эпидемиологических норм. При наличии оснований булут приняты меры реагирования, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: троим работникам детсада в Апатитах не оплачивали сверхурочную работу в полном объеме. С ситуацией разбиралась прокуратура.

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