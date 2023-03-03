В Мурманске прокуратура проводит проверку после информации о ползающих тараканах в школе №53

Ведомство проверит информацию о нарушении санитарных правил и норм в учебном заведении.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура обратила внимание на инцидент в столовой мурманской школы №53. Напомним: учащиеся сняли на видео ползающих тараканов.
Ведомство проверит информацию о нарушении санитарных правил и норм в учебном заведении.
- Будет дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, несовершеннолетних и санитарно-эпидемиологических норм. При наличии оснований булут приняты меры реагирования, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Напомним: троим работникам детсада в Апатитах не оплачивали сверхурочную работу в полном объеме. С ситуацией разбиралась прокуратура.
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