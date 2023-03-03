В Мурманске начинается монтаж первого пункта выкупа вторсырья

Пункт, куда жители смогут сдать пластик и макулатуру, получив за это вознаграждение, расположится на Кольском проспекте, 51. Фото: АО Ситиматик
В Мурманске идет подготовка к открытию первого в регионе пункта выкупа вторсырья «Вторматик». Уже доставили основное оборудование, монтаж начнется буквально на днях.
Пункт, куда жители смогут сдать пластик и макулатуру, получив за это вознаграждение, расположится на Кольском проспекте, 51. После подведения необходимых коммуникаций экопункт будет готов к работе. Ориентировочно, он откроется в апреле.
Перечень принимаемого вторсырья, правила его подготовки к сдаче, а также расценки можно будет посмотреть на сайте предприятия в разделе «Мурманская область».
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