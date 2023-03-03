В Мурманске поймали водителя маршрутки с поддельными правами

Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске водитель маршрутки возил пассажиров, имея поддельные водительские права. 33-летнего мужчину остановили сотрудники ДПС, когда он был за рулем, и попросили показать удостоверение. Документ, который он протянул им для проверки, вызвал подозрения.
- Проведенная экспертиза подтвердила, что водительское удостоверение не соответствует технологии изготовления бланков данных видов и не изготовлено предприятием Госзнака, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
Оказалось, что северянин купил фальшивку несколько лет назад у случайного знакомого. Позднее, при трудоустройстве на должность водителя, он предъявил работодателю поддельный документ.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ, ему грозит до одного года лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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