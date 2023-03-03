Мобильная ярмарка «Наша рыба» приедет в Полярные Зори

Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 11 марта.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мобильная ярмарка «Наша рыба» 11 марта посетит Полярные Зори, сообщает АНО Мурманконгресс. Местные жители смогут купить свежую, копченую и замороженную рыбу, пресервы и морские деликатесы по ценам на 25-30% ниже рыночных.
Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 по адресу: Полярные Зори, вблизи дома №3 на улице Сивко.
Напомним: из садка рыбоводческой организации сбежала в Имандру вся форель.
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