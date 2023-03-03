Троим работникам детсада в Апатитах не оплачивали сверхурочную работу в полном объеме

Задолженность по зарплате помогла устранить прокуратура. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Трем работникам детского сада № 15 в Апатитах не оплатили в полной мере сверхурочную работу, выполненную в 2022 году. Задолженность по зарплате помогла устранить прокуратура.

- Для устранения нарушений в адрес заведующего учреждением внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Также в отношении работодателя возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, рассмотрение которого контролируется.

После этого права сотрудников были восстановлены, причитающиеся им деньги выплачены в полном объеме.

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