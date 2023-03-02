В Ковдоре прощаются с 26-летним и 36-летним участниками СВО

«КП-Мурманск» соболезнует родным и близким погибших северян. Фото: Правительство Мурманской области

Два военнослужащих из Ковдора - 36-летний Павел Сахаров и 26-летний Андрей Куварзин в феврале этого года погибли, выполняя боевые задачи в рамках СВО.

Павел учился в школе № 2, работал в ООО «Тепловодоканал». Коллеги вспоминают его как дружелюбного, приветливого, скромного человека, готового всегда прийти на помощь. Он был рядовым мотострелкового взвода, погиб 10 февраля 2023 года.

Андрей родился в Кировской области, в 2010 году переехал с семьей в Заполярье, где стал служить в пограничных войсках. Затем работал в Ковдорском ГОКе. О нем вспоминают как о хорошем друге, отзывчивом, надежном и добром человеке.

- Командир мотострелкового отделения мотострелкового взвода Куварзин Андрей Алексеевич погиб 17 февраля 2023 года, выполняя боевую задачу, - отметил глава Ковдорского округа Сергей Сомов.

«КП-Мурманск» соболезнует родным и близким погибших северян.

Прощание с Павлом Сахаровым и Андреем Куварзиным состоится 2 марта, в 12.00 в Городском Дворце культуры Ковдора.

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