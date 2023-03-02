В Североморске водители автобусов работали с двойной нагрузкой

Прокуратура выявила множество нарушений трудового законодательства в деятельности Североморского АТП АО «Мурманскавтотранс». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура выявила множество нарушений трудового законодательства в деятельности Североморского АТП АО «Мурманскавтотранс».

Так, нормальная продолжительность рабочего времени водителя составляет не более 40 часов в неделю, однако предприятие эти требования не соблюдало.

- В январе 2023 года выявлены случаи управления водителями транспортом свыше 300 часов в месяц при норме 136 часов, что не позволяет ему полноценно отдохнуть перед очередным рейсом, и ставит под угрозу жизнь и здоровье пассажиров автобусов и других участников дорожного движения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Для устранения нарушений и недопущения их впредь в адрес директора Североморского АТП внесено представление.

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