В Кировске водитель внедорожника сбила двоих детей и скрылась с места ДТП

В ГИБДД региона по факту аварии проводится проверка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировске на пешеходном переходе возле музея водитель внедорожника сбила двоих детей. Это произошло 28 февраля около 17.00. Мать несовершеннолетних просит помочь найти свидетелей ДТП.

- Женщина, сидевшая за рулем, даже не вышла к детям и не поинтересовалась, как они, а просто уехала. Ребята в шоковом состоянии встали и пошли дальше. К счастью, они не сильно пострадали - ушиб ноги, руки и колена, - написала Анна Левкина на своей странице в соцсетях.

Автомобиль был черного цвета, большой внедорожник, номер А6399 ру (возможно, дети ошиблись в номере машины). За рулем была женщина в голубой куртке.

В ГИБДД региона по факту аварии проводится проверка. Устанавливается водитель и транспорт, причастные к дорожному происшествию.

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