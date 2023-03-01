Три жителя Мурманской области финансировали террористические организации

Молодым людям объявлены официальные предостережения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Три жителя Мурманской области, возрастом 31, 27 и 22 лет, занимались финансированием террористов. Их действия пресекли сотрудники ФСБ.

Так, северяне перевели деньги по банковским реквизитам, прикрепленным в сообществе исламской тематики к постам с призывом помочь нуждающимся людям.

- Они осознавали, что перечисленные на благотворительность средства могут использоваться организаторами интернет-групп для финансирования терроризма или в других противоправных целях, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

Выяснилось, что банковские реквизиты принадлежали россиянину, который собирал деньги для финансирования запрещенных в РФ международных террористических организаций.

Молодым людям объявлены официальные предостережения.

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