Баню в бывшем комплексе «Громада» в Мурманске должны открыть в 2024 году

По заверениям мэрии, в бывшем комплексе баня все же будет. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С момента закрытия бани в комплексе «Громада» прошло больше трех лет. Ситуация вызвала большой общественный резонанс по нескольким причинам: несогласием арендаторов с решением администрации, что здание опасно до посещения после перепланировки, и потому, что другой доступной общественной бани в Первомайском округе нет.

По заверениям мэрии, в бывшем комплексе баня все же будет.

— Здание, в котором располагался комплекс «Громада», принадлежит обществу «Фикс Прайс Центральный». В настоящее время собственник производит реконструкцию, в здании будет располагаться многофункциональный торгово-бытовой центр с банно-оздоровительным комплексом. По имеющейся информации, срок окончания работ – 4 квартал 2023 года, - сообщили в администрации Мурманска.

Помимо этого в здании запланировано создание гостиницы.

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