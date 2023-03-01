Хоккейный клуб «Мурман» одержал победу в финальной игре в сезоне

Хоккейный клуб «Мурман» победил в последней игре сезона 2022/2023 российской Суперлиги по хоккею с мячом. Фото: Администрация города Мурманска

Хоккейный клуб «Мурман» победил в последней игре сезона 2022/2023 российской Суперлиги по хоккею с мячом. Наша команда обошла нижегородский «Старт» со счетом 4:2 и завершила турнир на 10-й строчке таблицы.

- Ребята молодцы, показали отличную игру, несмотря на сложные погодные условия. У мурманчан даже примета есть – если идет снег, нашу команду ждет победа. Эта игра тому подтверждение! - прокомментировал в своем Telegram-канале глава Мурманска Игорь Морарь.

Наша команда обошла нижегородский «Старт» со счетом 4:2 и завершила турнир на 10-й строчке таблицы. Фото: Администрация города Мурманска

Он отметил, что сейчас в городе крайне не хватает искусственного льда – из-за его отсутствия «Мурман» начинает тренироваться позже своих соперников. На особом контроле находится реконструкция стадиона «Юность», в этом году она должна завершиться. Обновленный стадион позволит качественно подготовить новых игроков в ХК «Мурман».

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