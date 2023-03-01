Житель Североморска дал взятку в 200 тысяч рублей заместителю министра имущественных отношений

Мужчина обвиняется по части 4 ст. 291 УК РФ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области вынесли приговор 48-летнего жителю Североморска, который дал взятку должностному лицу. Мужчина обвиняется по части 4 ст. 291 УК РФ.

Так, 19 февраля 2020 года мужчина передал 200 тысяч рублей заместителю министра имущественных отношений региона. За это для североморца организовали незаконную продажу недвижимости, стоящего на балансе «Центра технической инвентаризации и пространственных данных», по заведомо заниженной стоимости, указанной в подложном отчете об оценке.

- Осужденный не признал свою вину. Для возмещения ущерба на имущество мужчины и на незаконно проданное помещение наложили арест, - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Суд назначил злоумышленнику 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении бывшего замминистра имущественных отношений на данный момент слушается в суде.

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