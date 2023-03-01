Жителю Петербурга вынесли приговор за убийство 82-летней матери в Мончегорске

В Мурманской области осудили 41-летнего петербуржца, который убил бабушку в Мончегорске. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Мурманской области осудили 41-летнего петербуржца, который убил свою пожилую мать в Мончегорске.

Преступление произошло 7 декабря 2022 года в одной из квартир дома по проспекту Металлургов. Мужчина был пьян, у него завязался конфликт с 82-летней женщиной.

- Злоумышленник несколько раз ударил пенсионерку по голове камнем. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Мужчину задержали в кратчайший срок во взаимодействии с сотрудниками войск нацгвардии.

Приговором суда жителю Петербурга назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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