В школах Печенгского округа из-за непогоды отменили уроки

В ряде школ Печенгского муниципального округа отменили занятия из-за плохой погоды. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ряде школ Печенгского муниципального округа отменили занятия из-за плохой погоды.

Как сообщают в ЕДДС, 28 февраля уроков не будет в школе №23 в Лиинахамари (1-11 классы), школах №9, № 22 и №19 в Заполярном (1-5 классы), в школе №5 в Печенге (1-11 классы), а также в школе №7 в Корзуново (1-5 классы).

Напомним: водителей просят воздержаться от поездок в Териберку. Дорогу замело, автомобилисты попадают в аварии.

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