Водителей просят воздержаться от поездок в Териберку

С поездками лучше повременить. Фото: t.me/murmansk_chp
Водителей просят отложить поездки в Териберку, пока погода не наладится. Дорогу в поморское село замело, произошло несколько ДТП.
Так, несколько автомобилей перевернулись и улетели в кювет, их вызволяли из снежного плена при помощи пожарного «Урала». Информация о происшествии уточняется.
Напомним: в Печенгском округе ограничили выход судов в Баренцево море. Введен режим повышенной готовности.
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