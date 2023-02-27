Водителей просят воздержаться от поездок в Териберку

С поездками лучше повременить. Фото: t.me/murmansk_chp

Водителей просят отложить поездки в Териберку, пока погода не наладится. Дорогу в поморское село замело, произошло несколько ДТП.

Так, несколько автомобилей перевернулись и улетели в кювет, их вызволяли из снежного плена при помощи пожарного «Урала». Информация о происшествии уточняется.

Напомним: в Печенгском округе ограничили выход судов в Баренцево море. Введен режим повышенной готовности.

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