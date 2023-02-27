В Печенгском округе ограничили выход судов в Баренцево море

В Печенгском округе ограничили выход маломерных судов в Баренцево море.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Печенгском округе ограничили выход маломерных судов в Баренцево море.
Согласно постановлению администрации муниципалитета, запрет будет действовать с 09:00 27 февраля до 15:00 01 марта на территории Печенги и Лиинахамари.
Так же из за неблагоприятных метеоусловий введен режим повышенной готовности.
Напомним: жителей и гостей Кировска предупреждают о принудительном спуске лавин. Нахождение людей в опасной зоне запрещено.
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