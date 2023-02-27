Жителей и гостей Кировска предупреждают о принудительном спуске лавин

Нахождение людей в опасной зоне запрещено. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Хибинах будут принудительно спускать лавины, о чем предупреждают в МЧС региона.

Так, 27 февраля работы по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов будут проводиться с 19.00 и до завершения в лавиноопасных очагах M, N, O (южный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр»).

Также лавины будут спускать 28 февраля с 08.00 в лавиноопасном очаге H (южный склон ГК «Большой Вудъявр»).

Нахождение людей в опасной зоне запрещено.

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