В центре Мурманска разбирают новогоднюю елку

Елка радовала северян своими огоньками почти три месяца. Фото: Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске окончательно проводили новогодние праздники. Так, в центре города, на Пяти Углах, убирают главную праздничную елку, на месте трудятся рабочие. Также демонтируют объекты, поставленные для ярмарки «На севере - Масленица».

Елка радовала северян своими огоньками почти три месяца. Церемония открытия прошла еще 10 декабря.

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