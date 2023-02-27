В Мурманской области за плохую работу оштрафовали четыре управляющие компании

К административной ответственности были привлечены ООО «Севжилсервис», ООО «Прогресс», ООО «ЖЭУ» и ООО «Североморец». Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области с 20 по 22 февраля оштрафовали четыре управляющих компании на общую сумму 445 тысяч рублей.

Как сообщает мингосжилстройнадзор региона, за плохую работу к административной ответственности были привлечены ООО «Севжилсервис», ООО «Прогресс», ООО «ЖЭУ» и ООО «Североморец», а также гендиректор ООО «УК Альбатрос».

Помимо этого, генеральный директор ООО «РЖКХ» был привлечен к ответственности за грубые нарушения лицензионных требований по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

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