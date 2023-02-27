Бывший охотник из Мурманска попал под уголовное дело за хранение пороха и патронов

С мурманчанина взята подписка о невыезде. Фото: УМВД по МО

В Мурманске полицейские провели проверку среди жителей, имевших когда-либо гражданское огнестрельное оружие. Так, в одной из квартир у ранее судимого мурманчанина в сейфе обнаружили две металлические банки с порохом общей массой 450 граммов, а также почти 150 патронов различного калибра.

- Мужчина пояснил, что раньше увлекался охотой - у него было гладкоствольное ружье, которое в 2022 году он сдал для утилизации. Однако патроны и порох он оставил себе на хранение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ, ему грозит до восьми лет лишения свободы. С мурманчанина взята подписка о невыезде.