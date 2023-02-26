Правительство Мурманской области покинут два вице-губернатора

В правительстве Мурманской области вновь наметились кадровые перемены. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В правительстве Мурманской области вновь наметились кадровые перемены. Так, два вице-губернатора региона - Александра Никипелова и Юрий Фомин - покинут свои должности, о чем будет объявлено на оперативном совещании 27 февраля.

- Отставка Александры Андреевны, с осени 2021 года совмещавшей эту должность с постом министра цифрового развития, обусловлена семейными обстоятельствами. Новым куратором блока станет замгубернатора - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, а временно исполнять обязанности министра цифровизации будет Александр Карельский, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».

Сфера образования будет под кураторством замгубернатора Елены Дягилевой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru