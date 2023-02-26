Правительство Мурманской области покинут два вице-губернатора

В правительстве Мурманской области вновь наметились кадровые перемены.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В правительстве Мурманской области вновь наметились кадровые перемены. Так, два вице-губернатора региона - Александра Никипелова и Юрий Фомин - покинут свои должности, о чем будет объявлено на оперативном совещании 27 февраля.
- Отставка Александры Андреевны, с осени 2021 года совмещавшей эту должность с постом министра цифрового развития, обусловлена семейными обстоятельствами. Новым куратором блока станет замгубернатора - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, а временно исполнять обязанности министра цифровизации будет Александр Карельский, - сообщает Telegram-канал «Мурманск инсайд».
Сфера образования будет под кураторством замгубернатора Елены Дягилевой.
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