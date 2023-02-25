Ночью в Мурманске произошло серьезное ДТП с пострадавшим

В отношении автомобилиста составили административный материал. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Минувшей ночью в Мурманске на Кольском проспекте, в районе дома №57 произошла серьезная авария. Столкнулись две иномарки, без пострадавших не обошлось.

- 25 февраля в 00.50 водитель автомобиля Toyota при проезде на запрещающий сигнал светофора, выезжая с улицы Кооперативной, столкнулся с Audi, который двигался по Кольскому проспекту в прямом направлении. Водитель Toyota был обслужен амбулаторно, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

В отношении автомобилиста составили административный материал по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

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